Julian Barnes encuentra "más verdad" en los libros que en la realidad

Durante un encuentro con estudiantes de Educación Secundaria programado en el marco de la entrega de los Premios Princesa de Asturias del próximo viernes, el autor de 'El loro de Flaubert', la novela que le consolidó como un escritor reconocido internacionalmente, dijo que su principal interés es transmitir "la verdad" a los lectores, en una época en la que "cada vez hay más ruido".

Barnes (Leicester, 1946) destacó que la relación del escritor con los lectores es "algo individual y personal" y que en esta época convulsa en la que la realidad está caracterizada por el ruido "la lectura es un rincón para encontrar la paz".

El novelista inglés, que además ha sido editor y crítico literario, recordó que su vocación por la escritura se le despertó siendo adolescente al descubrir que la obra 'Crimen y Castigo', de Fiódor Dostoievski, "tenía más sentido" que lo que estaba viviendo como alumno de un instituto londinense.

Ante unos 200 estudiantes de distintos centros educativos de la comunidad autónoma de Asturias, Barnes recordó su etapa juvenil y consideró "absurdas" algunas actividades extraescolares que les obligaban a realizar en el colegio de Londres.

"Una vez al mes nos hacían vestir de soldados y pasearnos por el centro de la ciudad, hacer ejercicios y simulacros militares. A mí me parecía que esa situación tenía menos lógica que la narración de 'Crimen y Castigo", que estaba leyendo en esa época, explicó.

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Galardonado con el Premio Booker 2011 por 'El sentido de un final' y autor de novelas policíacas con el seudónimo Dan Kavanagh, Barnes comenzó a escribir por "una mezcla de motivos", entre ellos que "era un joven muy tímido" al que le costaba hablar con la gente y encontró en la literatura "otra forma de hablar".

Su primera novela, 'Metrolandia', tardó varios años en ser publicada, lo que demuestra, recordó, que una de las características que definen a un escritor es "ser tozudo" para insistir en un proyecto y que, para serlo, sólo hay tres condiciones: "Leer, leer y leer", aunque con ellas no sea suficiente y se requiera también "tener oídos para escuchar a las personas".

"Publicar una novela es emocionante, pero también aterrador", afirmó tras advertir de que el poder de la literatura es el "mayor" que ha conocido dado que los libros "pueden llegar al cerebro, al corazón y al alma de las personas".

El narrador, ferviente seguidor del Leicester City, rescató la final de la Copa del Mundo de Fútbol de 1966 ganada por Inglaterra como el "mejor recuerdo" de su vida porque cree que no va a volver a vivirlo. "Hace veinte años, los ingleses decíamos que el fútbol es un deporte que se juega durante noventa minutos y siempre gana Alemania, aunque ahora lo gana España", ironizó.