Kast nombra un nuevo portavoz en medio de una brusca caída en su popularidad

De 53 años y exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos que forman parte del Gobierno, Arenas sustituirá como portavoz al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que desde mayo compatibilizaba ambas funciones, lo que había despertado críticas en la propia coalición oficialista.

El también doctor en Historia, que fue parlamentario por la región sureña de La Araucanía entre 2006 y 2014 y compartió bancada con el propio Kast, llega a La Moneda en un contexto marcado por la alta desaprobación del mandatario a siete meses de haber llegado al poder.

Diversos sondeos sitúan la popularidad de Kast por debajo del 30 % , frente al 60 % registrado en marzo, debido principalmente a la situación económica del país, el alto desempleo, promesas de campaña incumplidas y recortes en programas sociales.

Arenas, que también ejercerá como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), asumirá en pleno debate parlamentario del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que incluye recortes en salud, educación, ciencia, cultura, becas, bonos o subsidios.

El nuevo portavoz también fue asesor especial de asuntos indígenas en el segundo Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2018-2022) y asesoró a las carteras del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nombramiento tiene lugar en plena emergencia climática y cuando cinco de las 16 regiones del país se encuentran en alerta por un nuevo temporal.

Chile enfrenta desde agosto pasado una serie de temporales, que han provocado inundaciones y aluviones y han dejado al menos 13 fallecidos.

La vocería de Gobierno ha sido una de las carteras más complejas para Kast, que removió a la actriz y comunicadora Mara Sedini del cargo solo dos meses y medio después de llegar al poder debido a diversas polémicas.