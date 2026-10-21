La actividad económica de Argentina avanza apenas el 0,1 % intermensual en agosto

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una caída del 1,7 % en comparación con agosto de 2025, su segunda retracción consecutiva.

En los primeros ocho meses del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,2 %.

Los datos oficiales confirman que se mantiene una tendencia de alta disparidad en el desempeño de cada sector económico.

De acuerdo con los datos del Indec, 11 de los 15 sectores que aportan a la medición registraron en agosto una contracción en términos interanuales, entre los que se destacaron la pesca (-15,7 %), la actividad financiera (-3,8 %), el comercio (-3,5 %) y la industria (-3,2 %).

Entre las subidas, resaltan las de la actividad minera y de hidrocarburos (+ 11,1 %) y la de hoteles y restaurantes (+3,1 %).

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El informe difundido este miércoles no dio detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos intermensuales.

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá el 1,5 %, muy por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025.

Por su parte, el proyecto del Presupuesto 2027 remitido este mes al Parlamento por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei incluye una previsión de crecimiento del PIB del 3 % para 2026 y del 4 % para el año próximo.

En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Argentina crezca un 2,1 % este año y un 3,5 % en 2027.