La Bolsa de México repunta un 1,43 % y escala por encima de las 70.200 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global ante el optimismo sobre la temporada de resultados, resaltando SpaceX el martes", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base Añadió que este miércoles tras el cierre del mercado, Meta reportó ingresos por 64,600 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026 y Tesla registró ingresos por 28.050 millones de dólares.

Apuntó que en Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron.

En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con un avance de 1,43 % para encadenar cinco sesiones de avances y cerrar en su mayor nivel desde el 9 de abril" cuando se apuntó 70.314,19 unidades.

Añadió que al interior del mercado mexicano destacaron las ganancias de las emisoras: América Móvil (+7,78 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+5,19 %), Qualitas (+4,73 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3,1 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+3,07 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el cierre positivo de este miércoles, el índice mexicano registra una ganancia del 9,4 % en lo que va de octubre y del 9,24 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,3 % frente al dólar al pasar de 18,43 a 18,67 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 248,2 millones de títulos por un importe de 20.125 millones de pesos (unos 1.077 millones de dólares).

De las 768 firmas que cotizaron en la jornada, 598 terminaron con sus precios al alza, 152 tuvieron pérdidas y 18 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 7,78 %; del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el 5,19 %, y de la aseguradora automotriz Quálitas (Q), con el 4,73 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la operadora de restaurantes de comida rápida Alsea (ALSEA), con el -4,43 %; de la fabricante de productos domésticos Kimberly Clark de México (KIMBER), con el -3,76 %, y de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el –3,73 %.