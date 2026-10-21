La congresista demócrata investigada por el Gobierno de Trump denuncia "intimidación"

"No nos dejaremos intimidar, no nos silenciarán y no nos dejaremos amedrentar", declaró la miembro de la Cámara de Representantes por Minesota en un video difundido por las cadenas estadounidenses ante la pesquisa que, según medios, está relacionada con un presunto fraude en la obtención de su ciudadanía.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, acusó este domingo a Trump de utilizar el poder federal para "intimidar" a la congresista, nacida en Somalia y naturalizada estadounidense en el año 2000, por sus críticas al republicano.

Los abogados de la congresista cuestionaron en una carta dirigida al Departamento de Justicia el registro que tuvo lugar el pasado 12 de octubre en la residencia de Omar en Washington y la incautación de bienes, entre ellos su móvil y pasaporte.

El Departamento de Justicia confirmó la investigación federal sin especificar las causas de la misma y defendió que el registro se había realizado con todas las garantías.

Según The Wall Street Journal, la investigación tiene el propósito de reunir pruebas para retirarle la ciudadanía a Omar y, en última instancia, deportarla.

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Los investigadores federales emitieron varias citaciones judiciales a miembros de su familia y, según la cadena Fox News, la hermana mayor de Omar fue interrogada la semana pasada.

Omar niega haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la investigación tiene una "motivación política".

La Administración Trump desplegó a finales de 2025 a agentes federales en el estado de Minesota tras asegurar que se había cometido un fraude masivo en programas de servicios sociales, y ha vinculado constantemente estas supuestas irregularidades con la comunidad de inmigrantes somalíes en el estado, la mayor en todo el país.