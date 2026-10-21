La Fiscalía de Ecuador allana el Municipio de Quito en investigación por presunto peculado

En sus redes sociales, el Ministerio Público indicó que, junto a la Policía, ejecutaron tres allanamientos en el marco de la investigación, en oficinas del Ayuntamiento de Quito, un consorcio en el municipio de Rumiñahui, cercano a Quito, y el despacho de un abogado particular.

Los allanamientos buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto superior a los 4 millones de dólares, indicó la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de la red social X, la Fiscalía publicó varias fotografías y en una de ellas se observa a personal de la Policía cuando ingresa en la Alcaldía, institución liderada por Pabel Muñoz, del opositor movimiento correísta, Revolución Ciudadana, y quien se ha inscrito en busca de la reelección amparado por una coalición política.

La RC, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), está suspendida al estar inmersa en una investigación judicial, por lo que no puede participar en los comicios locales previstos para el próximo 29 de noviembre.

En otra de las fotografías publicadas por el Ministerio Público se observa a agentes revisando documentos en una oficina.