La intersindical de Francia llama a ir a la huelga a partir del 5 de noviembre

"Ha llegado el momento de llevar la movilización al siguiente nivel; la huelga debe tomar el relevo. La CGT, junto con el grupo intersindical, hace un llamamiento a la movilización más amplia posible el 5 de noviembre. Hacemos un llamamiento a asambleas generales en todas partes, en todos los centros de trabajo, para generalizar la huelga el 5 de noviembre y más allá, dijo Binet.

Hasta esa fecha, en la que hay convocada una jornada sindical de movilizaciones, es "imprescindible" que haya respuestas sociales a estas reivindicaciones del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, que llevan esperando desde hace muchos años, señaló, por su parte, la secretaria general de la mayoritaria Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon.

Tras una reunión de más de dos horas en Matignon, la sede del Gobierno, la líder de la CGT denunció "el total desprecio" que, según dijo, Lecornu y varios de sus ministros han mostrado ante sus demandas.

"El primer ministro y el Gobierno no nos han anunciado ninguna medida ni han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones", aseguró la líder del segundo sindicato de Francia por número de afiliados, tras la CFDT.

Señaló que Lecornu y otros ministros les habían dado durante el encuentro "algunas pinceladas, pero nada preciso". Lo único concreto, según comentó, es que el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, les dijo que les "recibirá próximamente para hablar del poder adquisitivo".

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El primer ministro francés se reunió este miércoles con los representantes sindicales del país y mañana recibirá a los de los partidos políticos.

La dirigente sindical también anunció que la CGT estará presente en las manifestaciones del próximo sábado para acompañar a quienes deseen movilizarse y "proteger a los jóvenes y a los trabajadores y trabajadoras, que participen en las protestas".

Un representante de la coordinación de los 'chalecos amarillos' anunció este miércoles que había presentado una declaración en la prefectura para manifestarse el sábado 24 de octubre en París, desde la plaza de la Bastilla hasta la Ópera, una semana después de la jornada contra el encarecimiento de la vida del 17 de octubre estuviese marcada por la violencia y los saqueos.