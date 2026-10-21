La palestina Hiam Abbass, Premio Logro Europeo en Cine Mundial de Academia de Cine Europeo

Abbass, que a lo largo de su carrera ha trabajado en producciones palestinas, árabes e internacionales y ha actuado en más de cien películas, interpretó su primer papel protagonista en 1989, en 'La nuit miraculeuse', de Ariane Mnouchkine.

En su dilatada carrera destacan títulos como 'Satín rojo', de Raja Amari; 'Paradise Now', de Hany Abu-Assad; 'Amreeka', de Cherien Dabis; 'The Visitor', de Tom McCarthy; 'Los límites del control', de Jim Jarmusch; 'Miral', de Julian Schnabel; 'Blade Runner 2049', de Denis Villeneuve; 'Gaza mon amour', de Arab y Tarzan Nasser, y, más recientemente, 'Palestina 36', de Annemarie Jacir, y 'Atonement', de Reed Van Dyk.

Abbass también actuó en la series estadounidenses 'Ramy' y 'Succession': en esta última, interpretaba a la esposa del magnate protagonista, Marcia Roy, y por ella recibió una nominación a los Primetime Emmy en 2023.

La actriz, de 65 años, nació en la ciudad israelí de Nazaret el 30 de noviembre de 1960, en el seno de una familia palestina.

Comenzó su carrera como actriz en el Teatro Nacional Palestino El-Hakawati, en Jerusalén Este, que a menudo era cerrado por las autoridades israelíes.

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Durante una gira teatral por Europa decidió trasladarse a Londres, y lleva viviendo en París desde finales de la década de 1980.

Fue nominada en dos ocasiones a los Premios del Cine Europeo, en ambos casos por su interpretación en películas dirigidas por Eran Riklis, en 2005 al del público, por 'The Syrian Bride', y en 2008 a mejor actriz europea, por 'El limonero', película que le valió un Premio Asia-Pacífico de Cine.

En el documental de su hija Lina Soualem, 'Bye Bye Tiberias', Abbass vuelve al pueblo donde se crió, Deir Hanna, y explora sus valientes decisiones y su vínculo con su familia, también fue nominado en 2024 a los Premios del Cine Europeo.

Su interpretación en 'In Syria', de Philippe Van Leeuw, fue nominada en 2018 a los Premios Lumière de Francia.

Además de su trabajo como actriz, Abbass también se dedica a la dirección. Su película 'Inheritance' (2012) se proyectó en los festivales de Gijón, São Paulo y Venice Days.

La gala de los Premios del Cine Europeo se celebra en Atenas el próximo 16 de enero.