La tormenta subtropical Josephine se forma en el Atlántico y se alejará de EE.UU.

A las 21.00 GMT, el centro del sistema se encontraba a unos 425 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts, y a 940 kilómetros al suroeste de Halifax, en Nueva Escocia (Canadá).

Josephine avanzaba hacia el norte a unos 9 km/h, aunque se espera que gire hacia el noreste el jueves y aumente considerablemente su velocidad.

Según la trayectoria prevista, el meteoro permanecerá al sur de Nueva Escocia y Terranova, en Canadá, mientras se aleja de Estados Unidos.

El NHC prevé que la tormenta se mantenga como subtropical hasta primeras horas del jueves y que se fortalezca posteriormente, cuando se convierta en un ciclón postropical con vientos de fuerza de huracán.

Las ráfagas de fuerza de tormenta tropical podrían afectar partes de la costa nororiental de Estados Unidos hasta el jueves.

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Además, las marejadas generadas por Josephine afectarán gran parte de la costa este estadounidense y zonas del Atlántico canadiense, con riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca.

El organismo también advirtió de inundaciones costeras menores y localmente moderadas en sectores de la costa del Atlántico medio estadounidense, que podrían continuar durante el resto de la semana en torno a las horas de marea alta.

No hay vigilancias ni avisos costeros en vigor por este sistema.

Josephine es la décima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna e Isaías.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno climático de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récord históricos en ese océano.

La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el pasado 6 de agosto su previsión para la temporada en el Atlántico, al estimar máximo trece tormentas, por debajo del promedio histórico; pero en el Pacífico oriental prevé hasta veintidós, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño.