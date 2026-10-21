La UE acuerda flexibilizar el mercado de CO2, mientras prepara una reforma más amplia

El pacto, cerrado en la noche del martes entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, eleva de 400 a 700 millones el umbral de derechos de emisión que pueden acumularse en la reserva de estabilidad del mercado antes de ser invalidados, lo que permitirá disponer de un mayor colchón para afrontar futuras fluctuaciones de los precios del carbono.

"En respuesta al llamamiento de los dirigentes europeos para acelerar las medidas, hemos alcanzado un acuerdo equilibrado sobre la reserva de estabilidad del mercado que proporciona flexibilidad inmediata a la industria europea", declaró en un comunicado el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O'Brien, en nombre de la Presidencia de la UE.

La modificación supone una solución intermedia respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que planteaba suspender indefinidamente la invalidación de derechos de emisión, un mecanismo que desde su entrada en funcionamiento en 2023 ha permitido retirar del mercado más de 3.000 millones de derechos para corregir el exceso de oferta acumulado.

El acuerdo, que todavía debe recibir la aprobación formal de ambas instituciones, constituye una primera medida para flexibilizar el funcionamiento del mercado de carbono antes de una revisión más amplia del régimen europeo de comercio de emisiones, actualmente en discusión.