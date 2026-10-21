Las agencias anticorrupción de Ucrania hacen registros al gobernador del Banco Central

La Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció los registros en el Banco Central sin especificar la identidad del investigado.

La agencia anticorrupción no ha dado detalles sobre la naturaleza del caso y ha aclarado que de momento no ha realizado ninguna detención ni ha declarado sospechosa a la persona a la que se le están haciendo los registros.

Ukrainska Pravda relaciona la investigación al gobernador con el caso ya abierto por presunto lavado de dinero que iba a ser destinado para pagar la fianza del exministro de Energía Germán Galushchenko.

Galushchenko está acusado junto a otros dos antiguos ministros de formar parte de una presunta trama de comisiones a contratistas privados de la empresa pública de energía atómica que provocó un terremoto político en otoño del año pasado por la cercanía al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de los principales implicados.

Según Ukrainska Pravda, los registros al gobernador del Banco Central podrían estar relacionados en el proceso de selección del presidente del banco Sens -propiedad hasta su expropiación durante la guerra de banqueros rusos conectados al Kremlin- que habría hecho posible el lavado de dinero para la fianza del exministro Galushchenko.