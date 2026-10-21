Las bolsas europeas suben el 1% por negociaciones EE.UU.-Irán y con el petróleo estable

Al cierre europeo destacó el alza del 1,4 % del índice Euro Stoxx 50, en tanto que Fráncfort ganó el 1,35 %; Madrid el 1,21 %; Milán el 1,17 %, París el 1,06 % y Londres el 0,19 %.

Las bolsas europeas aprovecharon el avance moderado de Wall Street y la bajada del precio del petróleo después de que las autoridades iraníes y estadounidenses reconocieran que mantienen conversaciones de paz.

El canciller de Irán, Abás Araqchí, dijo que su país y EE.UU. mantienen negociaciones "sin interrupción" para poner fin a la guerra entre ambos países, a través de intermediarios como Pakistán, cuyo jefe del Ejército llegó la víspera a Teherán,

Asimismo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció hoy las últimas mediaciones de sus aliados en Catar y Pakistán con Irán, aunque descartó que su país vaya a cerrar un pacto que abra la puerta a Teherán a desarrollar armas nucleares.

A las 18:25 horas (16:25 GMT), el precio del barril de brent, que llegó a caer más del 1 % al comienzo de esta tarde, subía ahora el 0,05 %, hasta 108,85 dólares, mientras que el Texas WTI cedía el 0,55 %, hasta 97,28 dólares.

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Además, Wall Street subía moderadamente al cierre europeo: el índice Dow Jones de Industriales el 0,3 %, el S&P el 0,55 % y el Nasdaq Composite el 1,1 % tras los resultados de Space X, que elevaban su cotización el 10 %.

Por otro lado, el presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a reanudar en noviembre las negociaciones de paz sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos, tras la reunión mantenida con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

El euro se depreciaba al cierre bursátil en Europa el 0,11 %, hasta 1,1225 dólares, y el rendimiento del bono alemán acabó en el 3,41 %, con una subida de 2,1 puntos básicos (el francés terminó con un rendimiento del 5,0,11 % y una subida de 8,5 puntos básicos).

La onza de oro troy subía el 0,36 %, hasta 4.140 dólares, y la plata perdía el 0,47 % y se negociaba a 57,67 dólares.

El bitcóin ganaba el 2,08 %, hasta 84.467 dólares.