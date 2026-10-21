Líder del Yemen pide "postura unificada" contra hutíes comparable a la de Estado Islámico

"El mundo, que ayer se unió contra Estado Islámico, Al Qaeda, Boko Haram y otros grupos terroristas, está llamado hoy a adoptar una postura unificada y decisiva contra el terrorismo hutí", dijo Al Alimi en una reunión en Riad con los recién nombrados embajadores de ocho países en el Yemen, entre ellos España.

Según la agencia de noticias oficial yemení Saba, el líder del Yemen se reunió por separado con estos embajadores, que presentaron sus credenciales en la capital de Arabia Saudí, donde se encuentran las altas esferas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen y cargos diplomáticos debido al conflicto en el país desde 2014.

Al Alimi se refirió a los ataques hutíes de este miércoles contra los aeropuertos de las ciudades portuarias de Aden y Mukalla, así como los continuos bombardeos en Marib y en la asediada ciudad suroccidental de Taiz, la tercera más grande del Yemen y sitiada por completo por los rebeldes desde hace una semana.

Asimismo, afirmó que la ofensiva de los hutíes lanzada en septiembre ha causado la muerte de civiles y ha provocado importantes daños en infraestructura crítica, al tiempo que ha exacerbado la ya crítica situación humanitaria en el Yemen, donde más de 250.000 personas han sido desplazadas en esta última escalada, según la ONU.

Ante esta situación, instó a la comunidad internacional a designar a los hutíes como organización terrorista, al argumentar que la respuesta del mundo debe ir más allá de las condenas y más hacia medidas concretas destinadas a restringir el acceso del grupo a armas, tecnología y financiación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acusó a los insurgentes, aliados de Irán, de utilizar misiles y drones contra infraestructura civil y la navegación comercial, de detener a personal humanitario, de reclutar a menores para ir a luchar en el frente, de colocar minas terrestres y de usar explosivos en vehículos, entre otros.

En este sentido, afirmó que la contraofensiva de las fuerzas progubernamentales continuará hasta que se alcancen los objetivos declarados, entre los que se encuentran restaurar las instituciones estatales y recuperar las zonas bajo control de los hutíes desde 2014 como la capital del Yemen, Saná.

El llamamiento de Al Alimi se suma al de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán- que el domingo pidieron a la comunidad internacional que designe a los hutíes "como grupo terrorista" por sus "amenazas" a la paz de Oriente Medio.