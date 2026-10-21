Los hutíes atacan el aeropuerto de Mukalla, ciudad estratégica en el mar Arábigo

El portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sarea, reivindicó el ataque y aseguró que el "enemigo saudí criminal utiliza el aeropuerto de Al Raiyán para transportar armas y equipo militar con el fin de matar al pueblo del Yemen".

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación contra equipamiento militar que el enemigo saudí había transportado, mediante aviones de carga militares, al aeropuerto de Al Raiyan", aseveró y advirtió a Arabia Saudí -país que capitanea una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení reconocido- "que no utilice instalaciones civiles con fines militares, pues ello solo les acarreará vergüenza y graves repercusiones".

El Gobierno local de Hadramut confirmó en un comunicado el ataque de los hutíes "ejecutado mediante el uso de varios drones y misiles"; mientras el Ministerio de Transportes yemení, dependiente del Gobierno reconocido, aseguró que el aeropuerto "fue blanco de tres drones -que impactaron cerca de las pistas- en un momento en el que se desarrollaban operaciones de aviación civil".

Asimismo, la autoridad local indicó que no se han registrado víctimas humanas, sin detallar los daños en la infraestructura, y aseguró que están "supervisando el incidente, evaluando su impacto y adoptando las medidas necesarias".

Testigos presenciales también señalaron que, tras los ataques, se observaron columnas de polvo elevándose desde el Aeropuerto Internacional de Al Raiyán, así como una actividad constante de drones sobre Mukalla.

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Mukalla, una ciudad portuaria estratégica a orillas del mar Arábigo, se encuentra en una zona de especial importancia por su posición geográfica y sus infraestructuras de transporte.

El ataque se produce horas después de que los hutíes reivindicaran este miércoles un ataque con un misil balístico contra un campamento militar en la zona de Badr, cerca del aeropuerto de Aden, en la costa meridional del país, el segundo en pocos días.

El Ministerio de Transportes yemení condenó "en los términos más enérgicos" los ataques contra los dos aeropuertos, tildándolos de "una peligrosa escalada dirigida contra infraestructuras civiles vitales, poniendo en riesgo directo la vida de los pasajeros".

Los ataques coinciden con una escalada más amplia del conflicto en el Yemen, que incluye nuevas ofensivas hutíes a lo largo de la costa del mar Rojo y la intensificación de los combates con las fuerzas alineadas con el gobierno reconocido internacionalmente.