Los hutíes del Yemen saludan el mensaje de paz del Gran Imán egipcio en medio de conflicto

El principal negociador de los hutíes, Mohamed Abdelsalam, afirmó en un mensaje en su cuenta oficial de X que su grupo acoge "con beneplácito" el llamado del religioso egipcio, que calificó de "responsable y sabio poner fin a las guerras en la región".

"Esperamos que su amable gesto (...) tenga éxito" y que "Dios, todopoderoso, le conceda a usted y al querido pueblo de Egipto abundantes bendiciones", añadió sin referirse al debate celebrado en el Parlamento egipcio para autorizar un apoyo defensivo por parte del Ejército egipcio a Arabia Saudí en contra los ataques hutíes.

Abdelsalam aprovechó, no obstante, para acusar a Arabia Saudí, que lidera una coalición militar que interviene en Yemen desde 2015 en favor del Gobierno internacional reconocido, de "echar leña al fuego" y "profundizar el conflicto político y militar interno" en el Yemen.

Afirmó que después de que los hutíes se alzaran en armas en 2014 y controlaran la capital yemení, Saná, los hutíes enviaron a Riad un "mensaje tranquilizador", en el que se afirmaba que estaban "dispuestos a resolver cualquier disputa política mediante el diálogo y el entendimiento".

"El reino (saudí), con su intervención militar, no hizo sino echar leña al fuego (...) y continuó con sus documentadas masacres y crímenes, además de imponer un asedio asfixiante" sobre las regiones controladas por los hutíes, añadió el negociador yemení en alusión a los bombardeos aéreos saudíes que -afirmó- "provocaron decenas de miles de muertos" desde 2015.

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Ese "llamamiento urgente" de Al Tayeb coincidió con las reuniones iniciadas ese día por el Parlamento egipcio para debatir y autorizar "el apoyo defensivo" de Arabia Saudí, y que fueron aplazados hasta el próximo lunes.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, había pedido el pasado domingo autorización al Parlamento para la defensa de Arabia Saudí tras los ataques con misiles y drones de los hutíes chiíes del Yemen, respaldados por Irán, contra el reino árabe.