Lula lleva a su campaña unas críticas de un exministro de Bolsonaro contra Flávio

El video de la campaña electoral, difundido en el espacio gratuito diario que los candidatos disponen en televisión, muestra al general Carlos Alberto dos Santos Cruz, quien fue ministro de la Secretaría de Gobierno y fue cesado por Bolsonaro a los seis meses del comienzo de su mandato.

En su declaración, el general Santos Cruz se identifica como "de derechas", pero rechaza el extremismo que representa la familia Bolsonaro.

También, critica la falta de trayectoria política de Flávio, hijo primogénito de Jair Bolsonaro, a quien llamó "cobarde" y lo criticó por su falta de preparación e ignorancia.

"El hijo mayor no tiene ningún pasado (político), no tiene identidad, representa los intereses de su padre, los intereses familiares. Eso se llama estafa", dijo el exministro.

El general Santos Cruz fue ministro de la Secretaría de Gobierno y tenía bajo su responsabilidad la Secretaría de Comunicación del Gobierno.

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Fue destituido en junio de 2019, seis meses después del inicio del mandato de Bolsonaro, por su oposición a los postulados ultraderechistas que trataba de imponer en el Ejecutivo el filósofo Olavo de Carvalho, considerado una suerte de gurú ideológico para la familia Bolsonaro, y quien falleció en 2022.

Las críticas a Santos Cruz fueron endosadas muchas veces, sobre todo a través de las redes sociales, por dos de los hijos de Bolsonaro, el entonces diputado Eduardo Bolsonaro y el entonces concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro.

El general Santos Cruz, que formaba parte del ala militar del Ejecutivo, también había ocupado cargos previamente en los Gobiernos de la destituida Dilma Rousseff, con quien se desempeñó como asesor de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y de Michel Temer, en el que fue jefe de la Secretaría Nacional de Seguridad.

Los brasileños acudirán a las urnas el próximo domingo para elegir en la segunda vuelta de las elecciones si dan un cuarto mandato a Lula, o si le dan el poder a Flávio Bolsonaro.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, Bolsonaro fue el candidato más votado, con el 47 % de los sufragios, y Lula quedó en segunda posición, con el 45 %.