Lula promulga una ley de apoyo a microempresarios a cuatro días de la segunda vuelta

En una ceremonia en el Palacio presidencial de Planalto, el líder progresista sancionó una ley de incentivo a los microempresarios por la que les perdonó 16.000 millones de reales (unos 3.184 millones de dólares) en deudas tributarias y les permite aumentar de uno a dos el número de empleados que pueden contratar.

En la misma ceremonia, el mandatario anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que garantizará el transporte público gratuito en autobuses los sábados y los domingos.

"Lo que estamos anunciando hoy son cosas financieramente simples y políticamente muy beneficiosas para el pueblo brasileño", aseguró el mandatario, que fue el segundo más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con el 45 %, por debajo del 47 % del senador opositor Flávio Bolsonaro.

Las medidas de este miércoles se suman a otras de impacto electoral anunciadas por el jefe de Estado en la recta final de la campaña, como el aumento de la ayuda distribuida entre los más pobres, nuevos subsidios a los combustibles, la reducción de la jornada laboral y la renegociación con las personas endeudadas.

La ley de incentivo a los microempresarios, ya aprobada por el Congreso, amplía en 36 %, hasta 110.000 reales (unos 21.885 dólares), el valor máximo que una empresa puede facturar por año para ser considerada microempresa, lo que le garantiza beneficios tributarios y laborales.

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Sobre el perdón de sus deudas, Lula afirmó que son recursos que el Gobierno sabe que nunca recibirá y que beneficiarán a unos cuatro millones de pequeños emprendedores que no tienen acceso a créditos por estar endeudados con el Gobierno.

El transporte gratuito los fines de semana, que aún depende de aprobación del Congreso, será financiado con recursos del presupuesto que los parlamentarios pueden enviar a sus reductos electorales, según el proyecto presentado.

Cada parlamentario estará obligado a destinar el 25 % de los recursos del presupuesto a los que tiene derecho a destinar para obras e inversiones en sus distritos a financiar la gratuidad, que tiene un costo de 12.000 millones de reales (unos 2.387,5 millones de dólares).

"El transporte gratuito es una obsesión de los movimientos sociales. Y en la medida en que aprobamos la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales con dos días de descanso, es justo que ofrezcamos autobuses gratuitos para que esos trabajadores puedan visitar a sus familiares en sus días libres", dijo.