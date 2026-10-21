Macron acuerda con Arabia Saudí prorrogar el suministro adicional de diésel a Francia

"Se ha alcanzado un acuerdo con las autoridades saudíes para prorrogar durante tantos meses como sea necesario las cantidades adicionales de diésel que habíamos obtenido de ellas para garantizar el abastecimiento de nuestro país", indicaron fuentes de la Presidencia francesa.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión entre ambos dirigentes celebrada en Arabia Saudí, que permitió confirmar la "solidez" de la asociación bilateral y avanzar en medidas para garantizar la seguridad del suministro energético francés a "corto, medio y largo plazo", aseguraron las fuentes.

Tras este pacto, Arabia Saudí no se limitará a las 95.000 toneladas de diésel por mes en octubre y noviembre que ya había asegurado a Francia.

A este acuerdo se suma el suministro para Francia de 200.000 toneladas de diésel al mes procedentes de Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, donde Macron también recaló en su gira de tres días por varios países del Golfo, entre los que no figuraba en la agenda una escala en Arabia Saudí.

Poco antes, desde Doha, desde donde estaba previsto que regresase a París, aunque aterrizó por sorpresa en Riad, Macron aseguró que los franceses recibirán "la parte que les corresponde" de las garantías de suministro que ha conseguido de hidrocarburos para los próximos meses, especialmente de diésel y gas natural licuado (GNL) de países del golfo Pérsico, al tiempo que señaló que buscarán "reducir la dependencia de Ormuz".

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Macron explicó, durante una comparecencia ante los medios, que Francia había obtenido, además de compromisos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin para el suministro de diésel, también de Catar para el gas licuado.

Según el Elíseo, Arabia Saudí expresó su satisfacción por la ayuda prestada por Francia para proteger infraestructuras energéticas críticas en Yanbu.

Las fuentes señalaron que ambos países celebrarán próximamente consultas para ampliar su cooperación en materia de seguridad.

Francia y Arabia Saudí también trabajarán en proyectos de infraestructuras destinados a reducir su dependencia del estrecho de Ormuz.

Los ministros competentes se encargarán del seguimiento de estas iniciativas, según la Presidencia francesa.