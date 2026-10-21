Macron asegura que suministro de hidrocarburos está garantizado para Francia

Macron explicó, durante una comparecencia ante los medios en Doha, que Francia ha obtenido compromisos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin para el suministro de diésel, así como de Catar para el gas licuado.

El mandatario aseguró que estos acuerdos permitirán mejorar las condiciones de abastecimiento y evitar las carencias que algunos operadores habían previsto ante la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

"Nuestros compatriotas recibirán el justo retorno de las decisiones que han tomado los países de la región", afirmó Macron, quien destacó que la confianza establecida con estos socios ha facilitado las negociaciones.

No obstante, advirtió de que la evolución del conflicto sigue siendo incierta y que un nuevo episodio de tensión podría alterar las perspectivas de suministro.

El presidente francés señaló que su Gobierno también trabaja para contener los precios de los carburantes. En este sentido, recordó que Francia impulsó una reunión del G7 que permitió acordar la liberación de reservas estratégicas, una medida cuya aplicación a escala nacional debería contribuir a reducir los precios en las gasolineras a partir de principios de noviembre, si las demás condiciones se mantienen sin cambios, recalcó.

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"Hemos liberado las reservas estratégicas, hemos organizado su distribución entre TotalEnergies y nuestros distribuidores para que se produzca una bajada de los precios en las gasolineras", explicó Macron.

Y añadió: "Vamos a buscar los volúmenes disponibles, los aseguramos y hacemos todo lo que podemos".

Macron también anunció que Francia trabaja en un mecanismo de garantía financiera para reducir los costes del transporte de hidrocarburos, que, según indicó, se han multiplicado por diez debido a la falta de buques asegurados y a las dificultades logísticas para atravesar el estrecho de Ormuz.

El objetivo, dijo, es movilizar fondos de la región para facilitar el transporte marítimo y restablecer las cadenas de suministro.

Asimismo, Macron destacó la importancia de diversificar las infraestructuras energéticas para reducir la dependencia francesa del estrecho de Ormuz.

En el caso del gas, precisó que Francia ha asegurado durante el periodo invernal un volumen equivalente a dos teravatios hora mensuales de GNL, lo que consideró un compromiso importante para garantizar el abastecimiento.

El presidente francés vinculó estos acuerdos con la estrategia energética nacional de los últimos años, orientada a reducir la dependencia de los hidrocarburos mediante la electrificación.

Como ejemplo de ello, señaló que los vehículos eléctricos representaban menos del 5 % de las ventas de automóviles en Francia en 2017, frente a más del 40 % en septiembre pasado.

"Todo esto va en la buena dirección", concluyó Macron, aunque insistió en que persisten importantes incertidumbres sobre la evolución del conflicto y que el Gobierno debe actuar con prudencia ante los posibles cambios en la situación regional.

Estas declaraciones de Macron llegan en un momento de gran conflictividad social en Francia por el encarecimiento de la vida, en parte por la subida de los precios de la energía y que el sábado estalló en movilizaciones masivas de protesta, durante las cuales se produjeron actos de extrema violencia, vandalismo y saqueos.

El próximo sábado los 'chalecos amarillo' y asociaciones de estudiantes han convocado nuevas movilizaciones.