Macron y Bin Salmán abordan coordinación de esfuerzos ante la crisis en Oriente Medio

"Intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos en los asuntos regionales e internacionales y coordinaron los esfuerzos necesarios con respecto a estos acontecimientos, a fin de fortalecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional", dijo la agencia de noticias oficial saudí SPA en una breve nota.

El medio no aportó más detalles sobre el contenido de la reunión entre ambos líderes en el palacio real de Al Yamama en Riad, y se limitó a señalar que se revisaron las relaciones entre Francia y Arabia Saudí y las formas de fortalecer la cooperación en diversos campos.

Tampoco hizo mención a la guerra de Irán ni a la ofensiva de los hutíes del Yemen contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí, que a su vez está respondiendo con ataques en territorio yemení y está pidiendo apoyo a sus aliados para proteger sus intereses y su soberanía.

De hecho, ayer el Ministerio de Defensa británico anunció que prestará ayuda defensiva a Arabia Saudí con el despliegue de aviones de combate, que protegerán ciudades e infraestructura crítica del mayor productor de petróleo de la OPEP.

Al encuentro entre Macron y Bin Salmán acudió una nutrida delegación política, económica y comercial saudí, mientras que la parte francesa presentó a diferentes responsables de Exteriores, de Defensa o de Comercio e Inversión, de acuerdo con SPA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente francés llegó a Riad este miércoles en una visita no anunciada, en la que acordó con el príncipe heredero saudí "prorrogar tantos meses como sea necesario" el suministro adicional de diésel a Francia para garantizar su abastecimiento, informó el Elíseo.