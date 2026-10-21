Más de 50 ciudades fundan la Alianza Iberoamérica 500+ para la cooperación urbana

Esta primera reunión fue organizada por el ayuntamiento de esa ciudad española, que fue sede de aquella exposición, tiene una estrecha vinculación histórica con Iberoamérica y es puente entre España y el continente americano.

Además, se enmarca en la segunda edición del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado este martes en Madrid por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI) y la Secretaría General de Iberoamérica (SEGIB) con motivo de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará a primeros de noviembre en la capital de España.

Impulsada por CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), y la Secretaría General Iberoamericana , la Alianza Iberoamérica 500+ agrupa a 53 ciudades de la región, así como de España y Portugal.

Su objetivo es el desarrollo de soluciones compartidas en ámbitos como la conservación del patrimonio histórico, la planificación urbana y la sostenibilidad.