Mundo
21 de octubre de 2026 - 11:45

Más de 50 ciudades fundan la Alianza Iberoamérica 500+ para la cooperación urbana

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Sevilla (España), 21 oct (EFE).- La Cámara de Comercio de Sevilla recibió este miércoles a los representantes de las ciudades fundadoras de la Alianza Iberoamérica 500+, una nueva red de cooperación urbana de más de 50 miembros, fundada con motivo del primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Por EFE
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Esta primera reunión fue organizada por el ayuntamiento de esa ciudad española, que fue sede de aquella exposición, tiene una estrecha vinculación histórica con Iberoamérica y es puente entre España y el continente americano.

Además, se enmarca en la segunda edición del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado este martes en Madrid por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI) y la Secretaría General de Iberoamérica (SEGIB) con motivo de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará a primeros de noviembre en la capital de España.

Impulsada por CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), y la Secretaría General Iberoamericana , la Alianza Iberoamérica 500+ agrupa a 53 ciudades de la región, así como de España y Portugal.

Su objetivo es el desarrollo de soluciones compartidas en ámbitos como la conservación del patrimonio histórico, la planificación urbana y la sostenibilidad.