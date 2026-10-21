Merz aboga por la presencia de Sudáfrica en la cumbre del G20 de diciembre en Miami

"Insto a que Sudáfrica esté presente en la cumbre del G20", dijo Merz durante su discurso en la cuarta edición del Berlin Global Dialogue.

El canciller agregó que "cualquiera que hable del futuro de la economía mundial debe incluir a todos los socios principales".

"Obviamente, África debe estar presente en la mesa. La Unión Africana es miembro del G20, al igual que Sudáfrica", añadió.

"Y Europa debe tener voz y voto", afirmó el jefe del Gobierno alemán, al tiempo que agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, que haya invitado a España, Países Bajos y Polonia a participar en los debates junto a los miembros regulares y aseguró que trabajará para garantizar "que sigan formando parte del círculo del G20 en el futuro".

Merz señaló que para la cumbre del G20, que "sigue siendo el foro clave para la cooperación económica y la prosperidad mundial", ha propuesto a Estados Unidos una "Agenda de crecimiento de Miami".

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El objetivo es reducir conjuntamente la burocracia, impulsar las reformas estructurales necesarias y facilitar las inversiones, algo que, según Merz, constituye "las condiciones previas para un nuevo crecimiento y prosperidad, no sólo aquí en Alemania, sino en todo el mundo".

"Porque hoy, más que nunca, la estabilidad económica y la prosperidad dependen del entorno internacional", aseguró.

Merz destacó asimismo la necesidad, en la cumbre, de abordar cuestiones fundamentales para el futuro de la economía mundial, como las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial para la innovación y la prosperidad; el suministro energético seguro, asequible y sostenible; cómo hacer frente a prácticas comerciales desleales y el aumento de la deuda pública a nivel mundial.

"Pero seamos realistas: este diálogo se está volviendo cada vez más complicado", dijo Merz, quien aludió a la "enorme disparidad entre los intereses de China, India y Estados Unidos, por no hablar de Rusia".

Por eso precisamente se necesita un foro en el que poder dialogar y buscar soluciones conjuntas a los retos comunes, insistió.

Rusia, a diferencia de Sudáfrica, sí ha sido incluido en la cumbre a pesar de la guerra de agresión en curso contra Ucrania.