México aprueba aumento salarial de 8% para trabajadores de seguridad social tras protestas

El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el incremento se divide en un 4 % al salario base y otro 4 % a una prestación destinada al pago de vivienda, tras concluir la noche del martes las negociaciones con el sindicato.

"Este incremento escucha a los trabajadores que en la consulta convocada por el sindicato expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos", afirmó Robledo en conferencia de prensa.

El 15 de octubre, los trabajadores votaron en contra de la propuesta inicial del 6,8 %, en medio de protestas en la Ciudad de México para exigir un incremento del 10 % directo al salario base.

El funcionario aseguró que el nuevo aumento es financieramente "viable" gracias a ahorros en el gasto, mejoras en los procesos de compra y contratación, así como mayores ingresos del IMSS.

Robledo destacó que es la segunda vez en 14 años que el incremento al salario base alcanza el 4 % y sostuvo que esta cifra supera la inflación, lo que permitirá mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Además, anunció un plan de basificación para otorgar plazas permanentes a 10.939 empleados del IMSS, entre ellos personal médico, de enfermería y de otros servicios contratado durante la pandemia de covid.

También adelantó que el IMSS prevé realizar 31.000 cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana para reducir los tiempos de espera en procedimientos como operaciones de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, hernias y vesícula.

Robledo anunció además que se ampliará de 72 horas a 30 días la vigencia de las recetas médicas y que se habilitará una plataforma para reportar la falta de medicamentos.

Estas medidas, agregó, forman parte de un plan integral para mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los pacientes que será presentado esta semana al Consejo Técnico del IMSS.

El IMSS, una de las principales instituciones públicas de salud y seguridad social de México, atiende a millones de trabajadores y sus familias.