Miami rendirá homenaje a Celia Cruz con una nueva plaza en la Pequeña Habana

Miami rendirá homenaje a Celia Cruz con una nueva plaza en la Pequeña Habana

Miami (EE.UU.), 21 oct (EFE).- La ciudad de Miami construirá la Plaza Azúcar, un espacio en el barrio de la Pequeña Habana que honrará la vida, la música y el legado de la cantante cubana Celia Cruz (1925-2003), anunció este miércoles la Alcaldía.