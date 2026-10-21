Milei achaca a la oposición y a la coyuntura internacional el alza del riesgo país

"El riesgo país cuando nosotros ganamos las elecciones estaba en torno a los 3000 puntos. Con mucho esfuerzo habíamos llegado a bajarlo en torno a los 450 puntos, pero, bueno, vivimos en un mundo convulsionado", dijo en Madrid en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum.

Argentina, según destacó, "tiene toda una mala historia crediticia por haber sido el máximo defaulteador serial de la historia moderna".

"Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos... De vuelta, es la franquicia argentina del socialismo del siglo XXI, que amenaza con romper todo el tiempo, y un contexto internacional que se ha puesto más picante, y como Argentina es un activo beta agresivo, bueno, hoy estamos con un poco más de riesgo país", añadió.

Este mismo martes, el índice de riesgo país llegó a tocar las 710 unidades, para cerrar finalmente en 672 puntos, manteniéndose en niveles no vistos desde finales de octubre de 2025.

Hace apenas tres meses, el indicador elaborado por JP Morgan -que mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales- había llegado a bordear los 400 puntos en el caso de Argentina.

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Según Milei, "una vez que se tranquilice el contexto internacional y que el año que viene los argentinos validen este rumbo en la Argentina, sin lugar a dudas Argentina va camino a convertirse en 'investment grade' y va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia argentina".

El 'investment grade' o grado de inversión es una calificación de crédito que implica bajo riesgo de impago.

El líder argentino anticipó que si los ciudadanos le respaldan en las urnas en octubre de 2027, los siguientes cuatro años serán "inolvidables" y permitirán proseguir el cambio experimentado en el país.

"Cuando llegamos al Gobierno la inflación viajaba al 1,5 % diario, que vendría a ser algo así como 56, 57 % mensual. (...) Hoy la inflación está en torno al 30 % anual", añadió.

Para Milei, no obstante, "lo más importante no son los números en sí, sino lo que permitieron": "Con déficit cero, el Estado dejó de competir con los privados por el crédito. Con un Banco Central saneado, eliminamos la necesidad de emitir dinero fundamental para bajar la inflación y además eliminamos el cepo cambiario".

El mandatario se pronunció al inicio de su séptima visita a España desde que asumió el poder a finales de 2023. En este viaje, como en los anteriores, no está previsto que se reúna con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien hoy mismo tildó de "corrupto", "delincuente" e "impresentable dictador".