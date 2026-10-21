Milei insulta a una periodista española en Madrid al llamarla "intelectualmente corta"

El Gobierno español respondió a través de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con un mensaje en la red social X en el que escribió: "Milei llamando intelectualmente corta a una periodista es como una motosierra dando clases de cirugía: mucho ruido, pero mayor peligro".
Redondo hizo referencia a esta herramienta, la motosierra, que se ha convertido en el emblema del dirigente para simbolizar el recorte del gasto público.
A la salida de un acto en el que participaba Milei, la periodista española le preguntó si creía que su visita le resultaba incómoda al conservador Partido Popular (PP) y al partido de extrema derecha Vox de cara a las elecciones legislativas españolas del 29 de noviembre.
Milei respondió así: "Eso me parece una visión muy propia de gente intelectualmente corta y miserables políticos. Quizás, digamos, vale para tu caso".
El presidente argentino irrumpió con su breve visita a España en la precampaña electoral que vive actualmente este país, donde tachó de "impresentable dictador" y "delincuente" al jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez.
Como parte de su recorrido, Milei participó en diversos actos en la capital española, como una conferencia a la Universidad Rey Juan Carlos, donde centenares de estudiantes se manifestaron contra su visita a esa institución pública; un encuentro en la fundación Disenso, de Vox, y una reunión con la presidenta de la región de madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP).