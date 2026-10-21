Milei irrumpe en precampaña insultando a Sánchez y no dice si irá a Cumbre iberoamericana

A poco más de un mes de las elecciones generales adelantadas en España, Milei se presentó como "amigo" de la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso (PP), una de las principales opositoras a Sánchez y con quien se verá esta tarde, y del líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

El mandatario argentino se reunirá con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y con Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso, vinculada al partido de ultraderecha.

Milei acudió también a dar una conferencia a la Universidad pública madrileña Rey Juan Carlos, donde se han concentrado cientos de estudiantes en señal de protesta por su presencia ante un fuerte cordón policial.

Milei usa habitualmente la palabra "zurdo" para atacar a la izquierda y desde primera hora de la mañana el Partido Socialista (PSOE) ha colgado una lona en la fachada de su sede de la madrileña calle Ferraz con un mensaje irónico: "Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa".

La etiqueta "zurdos orgullosos" ha comenzado a circular entre la militancia socialista y en un vídeo en redes sociales el propio Sánchez ha asegurado que, si ser zurdo es subir el salario mínimo y las pensiones o defender el derecho al aborto, él lo es "a mucha honra".

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Todo antes de que Milei comenzara su agenda con un desayuno informativo en el que ha tachado a Sánchez de "impresentable dictador" y ha llamado a sacar a los socialistas "a patadas".

También se ha referido a la entrada masiva de más de 80.000 migrantes del pasado mes de julio en la ciudad norteafricana de Ceuta, fronteriza con Marruecos, para afirmar que lo que está pasando allí "es emblemático del accionar de la izquierda", y acusar a los socialistas de fomentar la "invasión" por intereses electorales.

En sus últimos mítines de campaña, el presidente del Gobierno español ha advertido contra los recortes y la "motosierra" del argentino y Abascal ha pedido evitar los eslóganes. A su juicio, la motosierra "probablamente se queda corta" en algunos ámbitos y puede ser "excesiva" en otros.

Según han apuntado fuentes del Palacio de la Zarzuela, el Gobierno argentino les trasladó el interés de Milei en reunirse con el rey Felipe VI y la Casa Real recordó la práctica habitual en España de que un encuentro con el jefe del Estado debe ir necesariamente acompañado por otro con el jefe del Gobierno.

Desde que asumió la Presidencia a finales de 2023, Milei ha viajado a España en seis ocasiones (la de ahora es la séptima) y nunca se ha reunido con Sánchez.

Por otro lado, Milei no confirmó si asistirá a la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en la capital española los días 4 y 5 de noviembre, y dijo que lo está evaluando con el canciller argentino, Pablo Quirno.

"Estoy evaluando con el canciller si podemos venir o no", detalló el mandatario en un desayuno informativo.

También defendió que la relación y alianza que mantiene su país con Estados Unidos no le impide tener relaciones comerciales con China.

"¿Por qué no vamos a poder comercializar nosotros si el propio Estados Unidos comercializa con China y de hecho es uno de nuestros socios comerciales más importantes?", cuestionó Milei.