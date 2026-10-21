Moda brasileña factura 24,4 millones de dólares en Italia y busca crecer tras pacto con UE

Para ganar espacio en un destino estratégico, tanto por su peso comercial como por albergar Milán, una de las cuatro grandes capitales mundiales de la moda, la industria brasileña apuesta por la sostenibilidad y la innovación como elementos diferenciadores frente a la competencia.

Según la directora de Negocio de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), Maria Paula Velloso, la moda de autor brasileña destaca por su identidad, autenticidad y diversidad estética, lo que resulta en productos “capaces de dialogar con el mercado global sin perder su esencia”.

“El diferencial está en transformar cultura, creatividad y biodiversidad en productos de diseño contemporáneo, con potencial de inserción en el mercado internacional”, añadió en un comunicado.

El mercado italiano se mostró receptivo a estos atributos. En 2025, Italia fue el segundo mayor destino de las exportaciones brasileñas de moda en la UE, con el 16,9 % de las ventas dirigidas al bloque, alcanzando los 42,3 millones de dólares, según ApexBrasil, que identificó 14 oportunidades comerciales para productos nacionales en dicho mercado.

Entre enero y septiembre de 2026, Italia, pese a que concentró apenas el 2,1 % de las exportaciones brasileñas de vestuario, registró un crecimiento interanual del 23,7 % en sus compras, alcanzando 3,26 millones de dólares.

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Ahora, tras más de cuatro meses de aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, la reducción y eliminación gradual de aranceles abre una oportunidad para fomentar un nuevo entorno de negocios y facilitar, en los próximos meses, el acceso de las empresas brasileñas de diversos sectores, incluida la moda, al mercado europeo.

Con la mirada puesta en crecer en Italia y en el restante de la UE, Brasil participó el pasado septiembre en la White Milano, una de las principales ferias europeas de moda contemporánea, celebrada durante la Semana de la Moda de Milán.

El país acudió con una delegación récord de 25 marcas, a través del programa Fashion Label Brasil, desarrollado por ApexBrasil en colaboración con la Asociación Brasileña de Estilistas (ABEST).

Las firmas presentaron colecciones de ropa, moda de baño, calzado, bolsos, joyas y accesorios para mostrar la diversidad de la producción brasileña, acercarse a compradores internacionales y establecer nuevas relaciones comerciales en Europa.

Entre las participantes brasileñas, Lybethras sobresalió con tejidos biodegradables y técnicas artesanales, mientras que Ludimila Heringer presentó creaciones con tintes naturales, estampados botánicos y bordados, y Villa Dharma apostó por fibras naturales y redes de pesca desechadas.

Estas tres marcas participaron también en el Brazilian Sustainable Fashion in Milan, una iniciativa de ApexBrasil paralela a la feria que reunió a 10 marcas lideradas por mujeres en un desfile y una exposición comercial dedicados a la sostenibilidad, el diseño y la preservación cultural.

Así, Brasil buscó reforzar su apuesta por diferenciarse, más allá del diseño, mediante prácticas sostenibles y saberes tradicionales incorporados a productos de mayor valor agregado, ante un mercado europeo que valora cada vez más la trazabilidad, el origen de los materiales y los procesos de producción.