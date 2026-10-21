Netanyahu dice que su directiva al Ejército es "derrocar al régimen iraní"

"Irán intenta, una vez más, generar una amenaza terrorista contra Occidente. Por lo tanto, solo hay una forma de eliminar esta amenaza de una vez por todas: derrocar al régimen en Irán. Esta es mi directiva para las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), el Mosad (agencia de inteligencia exterior) y los servicios de seguridad", declaró Netanyahu durante una ceremonia de graduación de oficiales del Ejército israelí.

El mandatario sostuvo que Teherán ha "reanudado sus esfuerzos para adquirir armas", lo que, según advirtió, representaría "una amenaza existencial" para el Estado de Israel.

Netanyahu aseguró haber trasladado esta posición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conversación telefónica mantenida el lunes, y afirmó que el mandatario estadounidense se mostró de acuerdo con su planteamiento.

Durante el mismo acto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que el régimen iraní "atraviesa el momento de mayor debilidad de su historia", y advirtió de que esta situación podría empujarlo a adoptar medidas extremas contra Israel.

"Nuestro mensaje para el régimen iraní es claro: vemos sus intentos, estamos preparados para frustrarlos y estamos listos para responder con toda nuestra fuerza. Si Irán ataca a Israel, ¡Irán arderá!", declaró Katz.

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Sin embargo, según una fuente de seguridad citada por el Canal 12 de la televisión israelí, los servicios de seguridad no tienen constancia de la información presentada por el primer ministro, por lo que expresó su preocupación, según este medio, ante la posibilidad de que se tratara de información errónea.

Según informó el diario Financial Times, Netanyahu está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace diez días, aunque finalmente no siguió adelante por la oposición de Trump.

El lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Israel para reunirse con Netanyahu, en una visita que no fue anunciada previamente y en la que, según informó a EFE un portavoz de la oficina del primer ministro israelí, hablaron de la situación en Oriente Medio.

En este contexto, el líder del partido izquierdista israelí de los Demócratas, Yair Golán, advirtió esta mañana sobre posibles campañas militares "con fines políticos" ordenadas por el primer ministro a pocos días de las elecciones generales del martes que viene en Israel.