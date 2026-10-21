Panamá, en la mitad del índice global del Estado de Derecho que publica la ONG WJP

"Aunque este año han empeorado menos países en comparación con el año pasado, el panorama global sigue siendo profundamente desigual: el 62% de los países registraron retrocesos", afirmó en un comunicado el WJP.

Sin embargo, añadió, "Panamá se encuentra entre la minoría de países que han visto aumentar su puntuación en el índice de Estado de Derecho este año".

En el ámbito regional, este resultado coloca a Panamá en el puesto 14 de 32 países de América Latina y el Caribe, donde este año 19 de los 32 países de la región registraron un retroceso. De esos 19 países, 13 también habían retrocedido el año anterior.

Uruguay es el país con mejor desempeño de la región, puesto 22 de 143 en el mundo, seguido de Costa Rica y Barbados, en tanto que los tres países con las puntuaciones más bajas son Nicaragua, Haití y Venezuela (en el último puesto global: 143).

En el mundo, Dinamarca aparece como el país mejor clasificado en el Índice de Estado de Derecho de este año, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Luxemburgo. Venezuela tiene la puntuación más baja, y lo siguen Afganistán, Haití, Camboya y Nicaragua.

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El índice de Estado de Derecho de la WJP destaca que el autoritarismo ya no es una tendencia emergente, sino que se ha afianzado, una situación que incluye a Panamá.

Así, más del 86 % de los países han sufrido un "deterioro sostenido" durante 5 años en al menos una de las salvaguardias contra el autoritarismo: los límites al poder gubernamental, el gobierno abierto o los derechos fundamentales.

A pesar de ello, la encuesta apunta que la justicia civil y su asequibilidad mejoraron en el 54 % de los países, "pero no en Panamá", que también se ha visto afectada por la reducción "en la mayoría de países" de las libertades "esenciales" para el espacio cívico, el debate público y la supervisión gubernamental.

El WJP es una organización independiente, no partidista y multidisciplinaria que trabaja para generar conocimiento, crear conciencia y estimular acciones que promuevan el Estado de derecho en todo el mundo, señala la ONG.