Pekín reafirma su posición sobre Taiwán ante académicos estadounidenses

Durante el encuentro, celebrado en Pekín con una delegación del Comité Nacional sobre Política Exterior Estadounidense (NCAFP), encabezada por su presidenta y directora ejecutiva, Susan M. Elliott, Song se refirió al contexto diplomático general tras las cumbres de alto nivel entre los dirigentes de China y EE.UU.

Song afirmó que en su reciente visita de Estado a Estados Unidos el presidente chino, Xi Jinping, "expuso la postura de principios de China sobre la cuestión de Taiwán" y subrayó su compromiso con "salvaguardar la seguridad nacional y la integridad territorial", indica un comunicado oficial.

Según la agencia estatal china Xinhua, durante el encuentro que mantuvieron a finales de septiembre Xi presionó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que expresara su rechazo explícito a la independencia de la isla, pues Pekín reclama su soberanía y no descarta ocuparla por la fuerza.

Song dijo que Pekín promoverá los intercambios y la cooperación económica y cultural a través del estrecho de Taiwán, al tiempo que combatirá a "las fuerzas separatistas" y se opondrá a la injerencia externa.

Por su parte, la delegación estadounidense consideró de "vital importancia" mantener una comunicación estrecha entre EE.UU. y China y aseguró que el NCAFP seguirá desempeñando "un papel de puente" y promoverá el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho, según el comunicado chino.

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El diario hongkonés South China Morning Post señala que no es habitual que la Oficina de Asuntos de Taiwán, el principal organismo oficial de Pekín para su política hacia la isla, mantenga contactos con grupos estadounidenses.

Si bien entre 2008 y 2015 antiguos directores de esta oficina realizaron con regularidad viajes de trabajo a Estados Unidos, tras la escalada de la guerra comercial entre ambas potencias y las restricciones de viaje de la pandemia, los viajes quedaron en gran medida interrumpidos.

En su lugar, las reuniones celebradas en Pekín con instituciones no gubernamentales influyentes, como el NCAFP, se han convertido en el principal conducto para que los responsables de la política china transmitan directamente sus líneas rojas estratégicas a los círculos de política exterior estadounidenses tras las grandes cumbres bilaterales, apunta el rotativo.