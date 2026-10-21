Perú crea el cargo de Oficial de Inteligencia Artificial para la transformación del Estado

"Con esta directiva, cumplimos un hito más hacia la modernización del Estado", señaló en el comunicado el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El jefe del gabinete peruano indicó que las nuevas normas establecen "responsabilidades claras para que las entidades públicas aprovechen la inteligencia artificial de manera estratégica y responsable".

"Queremos un Estado más ágil, eficiente y digital", remarcó.

Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalló que su Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprobó los normas que establecen el perfil y las responsabilidades del OIA, quien "orientará la adopción estratégica, ética y segura de esta tecnología en las entidades públicas".

El objetivo es que la IA "contribuya a un Estado más ágil y eficiente" para ofrecer "soluciones tecnológicas orientadas a generar servicios públicos en favor de la calidad de vida de la población", agregó.

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En ese sentido, entre las principales funciones del oficial estarán identificar oportunidades para aplicar la IA, formular el Plan de Acción de Inteligencia Artificial, que formará parte del Plan de Gobierno Digital de cada entidad, y supervisar la gestión de riesgos, de acuerdo la normativa vigente y los estándares de seguridad.

El OIA deberá contar con formación universitaria, experiencia profesional y conocimientos relacionados con la inteligencia artificial, "además de idoneidad ética y conocimiento de la institución en la que se desempeña", remarcó la PCM.

Esta medida se enmarca en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, "que promueve el desarrollo y uso ético, seguro e inclusivo de esta tecnología en el Perú", concluyó.