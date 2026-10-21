Policía de Ecuador desarticula un grupo presuntamente dedicado al contrabando desde Perú

La organización presuntamente dedicada al contrabando de mercancías operaba en las provincias costeras de El Oro (fronteriza con Perú) y la del Guayas.

En la intervención, que dejó siete personas detenidas de entre 26 y 52 años, entre ellas dos servidores policiales en servicio activo, se allanaron cuatro inmuebles luego de tres meses de investigaciones.

Las investigaciones permitieron establecer que la estructura ingresaba mercancías al territorio ecuatoriano utilizando documentación aparentemente adulterada para facilitar su movilización y comercialización.

Asimismo, se identificó la presunta participación de dos servidores policiales, quienes habrían permitido el tránsito de vehículos con mercadería ilegal a cambio de beneficios económicos, indicó la Policía en un comunicado.

De acuerdo con las indagaciones, estas actividades habrían ocasionado un perjuicio económico aproximado de 100.000 dólares al Estado ecuatoriano.

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Durante los allanamientos, los equipos policiales localizaron dos bodegas clandestinas y aproximadamente 100 toneladas de cereales sin registro sanitario, que representaban un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

En coordinación con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), se clausuró una de las bodegas intervenidas.

Entre los indicios recabados en la operación figuran un automóvil, un camión, seis terminales móviles, cinco máquinas artesanales procesadoras de alimentos y unos 100.000 kilogramos de cereales sin registro sanitario, entre otros.