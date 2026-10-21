Presidente portugués convoca a los partidos para abordar "cohesión social" tras protestas

En un breve comunicado, y sin dar más detalles, la oficina de la Presidencia precisó que los encuentros tendrán el lugar el próximo jueves 29 de octubre en el Palacio de Belém, sede presidencial.

El movimiento de protesta contra la crisis de la vivienda en Portugal se prepara este miércoles para desafiar de nuevo a las autoridades con el anuncio de que volverá a instalar tiendas de campaña en el centro de Lisboa, tras una intervención policial que dejó 55 detenidos, mientras el Gobierno busca apoyos para reformar la ley de alquileres.

La decisión desafía las advertencias del ministro del Interior, Luís Neves, quien aseguró el martes que las acampadas habían terminado y que las autoridades no permitirían su continuación.

La situación amaneció este miércoles en relativa calma tanto en Lisboa como en Oporto, donde los manifestantes regresaron anoche a las plazas que habían ocupado durante los últimos días, aunque sin volver a instalar tiendas.

En Oporto, donde comenzaron las acampadas el pasado 10 de octubre, han anunciado que mantendrán las protestas y algunos han hablado de regresar el sábado.

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La movilización se ha extendido también a otras ciudades portuguesas, con concentraciones de solidaridad contra el encarecimiento de la vivienda.

En paralelo, el Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, afronta dificultades para sacar adelante su reforma del régimen de alquileres, aprobada en una primera votación parlamentaria gracias a la abstención de Chega, el partido de derecha radical liderado por André Ventura.

La iniciativa debe ser discutida y votada en detalle en el Parlamento, después de que Ventura amenazara este martes con romper el acuerdo alcanzado con el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) si no se incorporan las modificaciones reclamadas por su formación.