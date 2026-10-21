Presupuesto de Colombia para 2027 se hará por decreto tras error en su trámite legislativo

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, aseguró que el presupuesto "no ha sido hundido" y que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, regirá el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso.

"El presupuesto fue discutido y fue aprobado por la mayoría de los parlamentarios en ambas corporaciones. No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie", afirmó Restrepo en una declaración en la que sostuvo que tanto el monto total como la distribución de los recursos y las facultades de traslado y reorientación presupuestal quedaron definidos en esa primera discusión.

El anuncio se produce después de que la senadora Esmeralda Hernández, del partido opositor Pacto Histórico, denunciara que ambas cámaras aprobaron versiones distintas del artículo 65 del proyecto sin realizar la conciliación obligatoria.

La controversia se refiere a dos parágrafos relacionados con mecanismos de cobertura de riesgos en operaciones del Ministerio de Hacienda.

Según Hernández, el Senado aprobó el artículo sin esos apartados, mientras que la Cámara incluyó una proposición que había sido retirada durante el trámite en la otra corporación, en tanto la Secretaría General del Senado confirmó que en el registro de las iniciativas aprobadas no figura ninguna proposición avalada sobre ese artículo.

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La Constitución y el reglamento legislativo establecen que, cuando las dos cámaras aprueban textos diferentes, deben conformarse comisiones de conciliación y someter el texto unificado a una nueva votación.

La dificultad radica en que el plazo constitucional para aprobar el presupuesto venció el 20 de octubre, por lo que no se completó ese procedimiento.

Restrepo defendió el presupuesto que el Ejecutivo prevé decretar "como un instrumento para ordenar las finanzas públicas y recuperar la confianza de los mercados".

El vicepresidente colombiano también anunció que el Gobierno presentará próximamente al Congreso una ley de rescate económico para profundizar el ajuste fiscal y favorecer el crecimiento.

El presupuesto aprobado inicialmente por las plenarias ascendía a 634,9 billones de pesos, un 14,2 % más que el de 2026, e incluía 393,25 billones para funcionamiento (123.920 millones de dólares), 147,07 billones para el servicio de la deuda (46.363 millones de dólares) y 94,63 billones para inversión (29,8 millones de dólares).

La oposición también había cuestionado recortes en educación, programas sociales y entidades relacionadas con el acuerdo de paz de 2016.