Puerto Rico mantiene un buen desempeño turístico en 2026 con un crecimiento sostenido

Entre los resultados más destacados hasta septiembre de 2026 se encuentran los ingresos por alojamiento, que superaron los 1.600 millones de dólares entre hoteles y alquileres a corto plazo, un crecimiento de 6 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

La demanda de alojamiento fue de 6,4 millones de noches vendidas, un aumento de 4 % interanual y los recaudos del impuesto por habitación de 163,6 millones de dólares durante el año fiscal 2025-2026, un aumento de 11 % y el recaudo más alto registrado.

Otros datos relevantes son los cruceros, con 1,32 millones de pasajeros recibidos en el puerto de San Juan, un incremento de 27 %; y el empleo, con aproximadamente 104.600 puestos en el sector de recreación y hospitalidad durante agosto de 2026, un 5 % más que el año anterior.

"El éxito del turismo en Puerto Rico no se mide únicamente por la cantidad de visitantes que recibimos, sino por las oportunidades económicas que generamos para nuestras comunidades y empresarios", dijo Jorge L. Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico.

Pérez afirmó que su compromiso es continuar trabajando de la mano con todos los municipios, la industria y los comerciantes para que ese crecimiento llegue "a cada vez más sectores de la economía".

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Aunque las llegadas aéreas al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín registraron una reducción acumulada de 3,1 %, asociada principalmente con ajustes en rutas y capacidad aérea, septiembre reflejó una recuperación de 4,2 % frente al mismo mes del año anterior.

Asimismo, la capacidad aérea programada hacia San Juan para la temporada de octubre de 2026 a marzo de 2027 muestra un crecimiento de 8 %.

Las proyecciones de Tourism Economics también apuntan a un cierre de año favorable, con 13,7 millones de visitantes y un gasto estimado de 14.400 millones de dólares durante 2026, lo que representaría aumentos de 4,2 % y 6,1 %, respectivamente, en comparación con 2025.