Putin ofrece ayuda a Estados Unidos para solucionar conflicto con Irán

"Si nosotros podemos hacer algo para solucionar esta crisis, lo haremos con gusto", aseveró al comienzo de la reunión en el Palacio de Constantino, su residencia presidencial en San Petersburgo.

Añadió que Estados Unidos "conoce bien" las propuestas rusas al respecto, que incluyen la posibilidad de que Rusia retire el uranio enriquecido almacenado por la nación persa.

Putin también se interesó en las valoraciones de Estados Unidos sobre "la situación en Oriente Medio y en torno a Irán".

"Usted sabe, tenemos relaciones especiales de confianza con Irán, con nuestros socios en Irán, que se han conformado durante décadas", aseveró a Witkoff.

Tras el comienzo de la guerra en Irán, Teherán y Washington mantienen un pulso por el control del estrecho de Ormuz, donde la República Islámica trata de detener el tránsito con ataques a buques y EE.UU. busca mantener la circulación de petroleros para controlar el precio del crudo.

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Por contra, Irán y Rusia han fortalecido sus relaciones en los últimos años, especialmente tras el comienzo de la guerra en Ucrania, y en 2025 firmaron un acuerdo de asociación estratégica.