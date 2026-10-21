Putin propone a Witkoff exportar fertilizantes a Estados Unidos

"Nosotros podríamos suministrar fertilizantes en grandes cantidades al mercado estadounidense", aseveró el mandatario ruso, durante la reunión celebrada en el Palacio de Constantino en San Petersburgo.

Putin señaló que Trump ha expresado durante sus conversaciones telefónicas el interés de Estados Unidos en comprar fertilizantes rusos.

El emisario de EE.UU. arribó esta mañana al aeropuerto internacional de Púlkovo, tras sostener la víspera una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y representantes de la Unión Europea.

El anterior encuentro entre ambos tuvo lugar el pasado 5 de septiembre en el Kremlin. En total, Putin y Witkoff se han reunido en nueve ocasiones, contando con la presente.

El viaje de Witkoff se produce en medio de la actual escalada verbal entre Trump y Zelenski, que se han acusado mutuamente en los últimos días de estar entorpeciendo la búsqueda de una solución al conflicto.

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Mientras, rusos y ucranianos se encuentran en medio de una escalada de ataques contra sus retaguardias, lo que ha disparado en las últimas semanas los daños a la infraestructura de transporte, logística y comercial, y el número de muertos entre la población civil, que marcaron un récord en septiembre (328), según la ONU.