Putin recibe al primer ministro chino tras reunirse con enviado de la Casa Blanca

"Nuestras relaciones no dependen de la situación internacional ni están dirigidas contra nadie", dijo Putin al dirigente chino, según recogen las agencias de noticias rusas.

El jefe del Kremlin destacó el alto nivel de las relaciones entre Moscú y Pekín y aseguró que la cooperación seguirá ampliándose "en todos los ámbitos clave".

"Seguiremos ampliando el alcance de la cooperación práctica en todos los ámbitos clave. Estamos trabajando en energía, tecnología de la información, espacio y energía nuclear con fines pacíficos", dijo el líder ruso, según recoge la agencia Interfax.

Putin recordó que durante las conversaciones que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, se han alcanzado acuerdos clave para el desarrollo de las relaciones ruso-chinas, y que sus Gobiernos están realizando esfuerzos para implementarlos.

"Quisiera pedirle que transmita mis mejores deseos a mi amigo, el presidente chino Xi Jinping. Ya nos hemos reunido tres veces este año y, como acordamos, existe la oportunidad de verlo nuevamente en la cumbre de la APEC en noviembre", concluyó.

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El primer ministro chino, por su parte, dijo que los buenos lazos entre Moscú y Pekín son un "valioso factor estabilizador en un mundo turbulento".

"La parte china está dispuesta, junto con la parte rusa, a profundizar continuamente la confianza mutua y ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en beneficio de nuestros pueblos y sobre la base de los acuerdos alcanzados al alto nivel", afirmó.

Antes de la reunión con Putin, Li se entrevistó en San Petersburgo con su homólogo ruso, Mijaíl Mishustin.

La reunión del jefe del Kremlin y el alto funcionario chino se produce en un momento en el que se habla cada vez más de una cumbre entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China en los márgenes de la cumbre del APEC en noviembre, que tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen.