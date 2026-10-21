Renovar sistema eléctrico venezolano necesita unos 40.000 millones de dólares, dice gremio

El plan podría variar "entre los 5 y los 10 años, con una inyección de capital estimada entre 15.000 millones y 40.000 millones de dólares", dijo el presidente de la Aviem, el ingeniero Gelvis Sequera, citado en una nota de prensa, en la que criticó la opacidad informativa en torno a los contratos que ha firmado recientemente el país con eléctricas internacionales privadas para recuperar el sistema nacional.

Sequera advirtió que los organismos multilaterales de crédito y la "inversión seria no operan bajo esquemas de entrega de recursos a discreción, sino que exigen ingeniería de valor transparente, normas estrictas de cumplimiento (compliance) y la participación activa de los gremios profesionales en las inspecciones".

Asimismo, alertó sobre una marginación del talento técnico especializado en los procesos de licitación del sector.

La Aviem es una organización asesora y propone soluciones técnicas para el rescate y desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y, según el análisis que han hecho sobre la red eléctrica del país, la grave crisis viene dada por "la congestión de la infraestructura de transmisión y transformación".

En su opinión, la solución definitiva a la crisis pasa por la ejecución de un "plan maestro transparente de rehabilitación de subestaciones, el rescate de las líneas de transmisión troncales, la restitución de salarios justos" para los trabajadores y "el restablecimiento del arbitraje y control técnico a cargo de las sociedades y gremios profesionales del país".

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Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que esta situación es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno achaca el problema a las sanciones, el fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes.

El pasado 9 de octubre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que a mediano plazo serán incorporados unos 7.400 megavatios de energía al SEN como parte de los acuerdos suscritos este año con la empresa estadounidense General Electric y la argentina Impsa.

El anuncio llegó justo cuando el país vive protestas casi diarias por cortes eléctricos de hasta 16 horas.

El Gobierno venezolano ha rubricado diferentes acuerdos en el marco de un proceso de apertura a inversiones extranjeras, luego de la captura, en enero pasado, de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.