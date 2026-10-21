República Dominicana refuerza sus lazos con Francia a través del arte y la cultura

"Una Semana Dominicana con estas características, que ponen de manifiesto el vínculo comercial" entre ambos países, resulta importante para seguir impulsando la economía dominicana, afirmó a EFE el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien destacó el crecimiento del país caribeño y su capacidad para atraer inversión extranjera.

Dentro de los actos culturales de esta semana destaca la presentación este miércoles de un programa de residencias artísticas para creadores dominicanos.

"Las industrias culturales hoy juegan un rol también más estelar en nuestras economías", afirmó Salcedo, quien defendió la importancia de acompañar los vínculos comerciales con una mayor intercambio cultural entre ambos países.

El programa 'República Dominicana x Ciudad Internacional de las Artes', impulsado por la Embajada dominicana en Francia junto con la institución parisina, ofrecerá dos residencias anuales de tres meses para artistas visuales dominicanos.

Los seleccionados dispondrán de un taller-vivienda en París, 1.000 euros al mes de ayuda económica, un seguro de salud y, sobre todo, la oportunidad de establecer contactos con profesionales del sector artístico en Francia.

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La Casa de América Latina en París ha sido el escenario de otro momento importante de esta semana de promoción dominicana. Allí se ha inaugurado 'Archipiélagos improbables', una exposición dedicada a la trayectoria de José Castillo.

Las obras de este artista, bastante desconocido pese a la dimensión de su obra, reflejan a través de cuadros repletos de color toda la complejidad de la identidad dominicana, atravesada por la negritud, las migraciones y la herencia histórica.

"José Castillo simboliza todo el esfuerzo de integración de la Semana Dominicana en Francia -afirmó Salcedo-. Un hombre de un barrio populoso de Santo Domingo migra a una ciudad como París" y que "hizo una combinación importante entre las influencias europeas y francesas que se ve expresada en su obra".

La República Dominicana quiere aprovechar el tirón de su turismo para dar a conocer una cultura más allá de sus playas, su ron y sus puros.

"Nosotros lo que necesitamos es fortalecer la vinculación con la cultura, que los extranjeros cuando lleguen puedan tener una conexión con los valores identitarios del pueblo dominicano", subrayó Salcedo, y añadió: "Necesitamos crear la experiencia y la experiencia del visitante pasa por una relación con la cultura".

La cuestión cobra especial relevancia en un momento en el que el grupo francés Accor ha anunciado, en el marco de la Semana Dominicana en Francia, su intención de desarrollar 23 proyectos hoteleros en el país caribeño, lo que añadirá más de 6.000 habitaciones adicionales a la oferta actual.

Según Salcedo, la República Dominicana superará este año los 12 millones de visitantes. "Eso es importante, pero necesitamos seguir readecuando nuestra estructura para que tengan la más amplia de las experiencias y que no sea necesariamente a través de la belleza paradisíaca que tenemos", dijo.

El ministro también reivindicó la literatura dominicana y la necesidad de facilitar la llegada de sus autores a las librerías internacionales.

Entre sus prioridades al frente del Ministerio de Cultura citó, asimismo, el fortalecimiento de la industria cinematográfica mediante acuerdos de coproducción, formación técnica y nuevas oportunidades para contar historias dominicanas.

La Semana Dominicana en Francia, organizada del 19 al 23 de octubre por la Embajada dominicana en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana, incluye también encuentros en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Business France, la Asamblea Nacional y el Senado francés, así como actividades relacionadas con la inversión, la gastronomía y la transición energética.