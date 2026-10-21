Republicano envenena campaña para gobernador de Ohio con un video de la madre de su rival

El video, que empezó a circular en redes el lunes y cuya autoría fue confirmada por los responsables de campaña de Ramaswamy, consiste en un testimonio a cámara de Donna Arthur, la madre de Acton, en el que pide que no se vote a su hija para gobernadora el próximo 3 de noviembre.

"Debo admitir que Amy tiene un problema grave. Es una mentirosa. Miente sobre su pasado", dice la mujer, que añade que Acton "necesita ayuda" y que "alguien que necesita ayuda no puede ayudar a los demás".

"No voten por personas que mienten. No permitan que se convierta en su gobernadora", pide Arthur.

Acton condenó con dureza el video en una entrevista concedida este miércoles a la cadena ABC.

"Me parece algo terrible hacerle esto a alguien que no está bien, como es el caso de mi madre biológica. Y sé que mi oponente es capaz de cualquier bajeza con tal de salir adelante", afirmó la demócrata, que insistió en la veracidad de lo que ha contado durante años sobre su infancia y su madre, a la que asegura no haber vuelto a ver desde 1978.

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Ese mismo año, Cledith Arthur, esposo de su madre y padrastro de Acton, fue imputado por un gran jurado por violar supuestamente a su hijastra cuando ésta tenía entre 10 y 12 años.

Tras declararse no culpable y pagar una fianza huyó a Pensilvania con Donna Arthur y ahí permaneció prófugo hasta su fallecimiento en 2004.

Hasta ahora Ramaswamy, empresario del sector biotecnológico que aspiró a la candidatura republicana en las presidenciales de 2024, había centrado su campaña contra la médica y exdirectora del Departamento de Salud de Ohio en criticar la respuesta contra la pandemia que ella encabezó cuando dirigió la entidad.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, comentó este miércoles el video en un acto de campaña para apoyar tanto a Ramaswamy como al resto de candidatos que concurren en noviembre para lograr escaños en el Congreso.

Vance aseguró que no le preocupa si el video "fue apropiado o no" y que el testimonio de Arthur "llama a las cosas por su nombre al tildar a Amy Acton mentirosa".

"Debo admitir que me causa cierto rechazo ver a republicanos por todo el país quejándose más por ese anuncio que por lo que los demócratas del Congreso y otros demócratas pretenden hacerle a Estados Unidos", afirmó Vance.