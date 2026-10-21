Rubio acoge las gestiones de Catar y Pakistán pero advierte del límite nuclear con Irán

"Cualquier propuesta que presente cualquier país del mundo... miren, damos la bienvenida a los esfuerzos de mediación (...) Estados Unidos no apoyará ningún acuerdo que le abra la puerta a Irán para que jamás tenga un arma nuclear", dijo Rubio a la prensa desde Bombay.

"Mientras el Presidente Trump esté en el cargo, nunca tendrán un arma nuclear", agregó el representante de la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó estar al tanto de los contactos de Doha e Islamabad con el régimen iraní, después de que el jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, se desplazara a Teherán ayer.

"Obviamente son países con los que tenemos sólidas alianzas y asociaciones. En el caso de Catar, en específico, han estado involucrados en este tema durante mucho tiempo. Entiendo que el Mariscal de Campo Munir estuvo ayer en Teherán", explicó Rubio al ser preguntado por las informaciones publicadas en medios cataríes sobre una eventual propuesta conjunta.

Sin embargo, el secretario de Estado insistió en que la postura de la Casa Blanca no admite matices respecto al programa atómico iraní. "Al final, cualquier decisión sobre lo que sea aceptable está en manos del presidente de los Estados Unidos", subrayó Rubio.

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Los equipos mediadores de Catar y Pakistán presentaron ayer una "propuesta intermedia" a Estados Unidos e Irán para reducir la escalada y regresar a la mesa de negociaciones después del fracaso del alto el fuego del pasado junio, según informó el medio catarí Al Araby al Jadeed.

La propuesta, presentada el martes en Teherán por Munir, busca destrabar las negociaciones al ofrecer una respuesta parcial a las exigencias de Irán con la liberación de 6.000 millones de dólares congelados en Catar a cambio de compromisos en su programa nuclear, agregó el medio.