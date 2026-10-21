Se intensifican las operaciones en Haití para encontrar a los militares salvadoreños

La tensión es máxima en la zona, donde desde esta mañana se escuchan ráfagas de armas automáticas, helicópteros hacen sobrevuelos y también se utilizan drones y vehículos blindados, según vecinos del sector.

La GSF informó el martes que varios pandilleros han muerto y otros han resultado heridos durante los enfrentamientos que, según medios locales, tienen lugar con la banda armada 400 Mawozo, dirigida por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, que opera en la zona de Croix-des-Bouquets, donde fueron atacados los soldados salvadoreños.

Esa banda fue señalada en octubre de 2021 como la responsable del secuestro de 17 personas de un grupo de misioneros estadounidenses para exigir un rescate por su liberación.

Tres días después del ataque contra el vehículo en el que se movilizaban los técnicos de aviación salvadoreños, no se tienen noticias sobre su paradero y las autoridades haitianas siguen sin pronunciarse sobre lo ocurrido.

"La GSF permanece desplegada en la zona. Comunicaremos actualizaciones a medida que se verifique la información", señaló la Fuerza de Supresión de Pandillas en su comunicado del martes.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó hoy en su cuenta de X una operación militar en marcha para rescatar a los cuatro miembros de la GSF con quienes se perdió contacto desde día de la emboscada y exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de sus compatriotas al tiempo que les advirtió de represalias si no lo hacen.

"Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño", publicó este miércoles el mandatario en sus redes sociales.

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de dichas bandas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

La violencia y la inestabilidad política ponen en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, aplazadas varias veces en los últimos años y previstas para el próximo 13 de diciembre.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) informó este miércoles que en los últimos días ha mantenido contactos "con diferentes actores implicados en el proceso electoral" y con sus socios nacionales e internacionales con la perspectiva de la organización de las próximas elecciones generales, pero sin fijar aún nuevas fechas.