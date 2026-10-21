Steinmeier visitará China la próxima semana en viaje marcado por cuestiones comerciales

El viaje se prolongará desde el próximo lunes hasta el domingo y en él está previsto que el jefe de Estado mantenga "conversaciones con los dirigentes políticos de China, así como con representantes de los ámbitos económico, cultural, científico y de la sociedad civil", según informó este miércoles la Oficina Presidencial de Alemania.

"El viaje del presidente se inscribe en el marco de un análisis en profundidad por parte de la República Federal de Alemania de las relaciones políticas, comerciales y económicas de Alemania y Europa con China", indicó la oficina de Steinmeier.

La visita del jefe de Estado alemán también se produce en un momento en el que Alemania lidera en Europa, junto a Francia, propuestas para dar una respuesta europea al desafío comercial que representa China, país con el que el canciller alemán, Friedrich Merz, niega querer que haya una guerra comercial.

Steinmeier estará acompañado en su visita de una delegación de alto nivel, con integrantes del Gobierno, diputados de la Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag, además de representantes del mundo de la cultura, la ciencia y la sociedad civil de Alemania.

En su visita, el presidente alemán visitará Pekín, donde mantendrá un encuentro con su homólogo chino y el primer ministro de China, y también viajará con el foco puesto en cuestiones de orden cultural a la Provincia de Anhui, en el este del gigante asiático.

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Se trata de la primera visita de un jefe de Estado de Alemania a China desde 2018 y, según subrayó la oficina presidencial germana, el desplazamiento de Steinmeier se producirá, en paralelo, al viaje que tiene previsto realizar Merz a Singapur, Corea del Sur y Japón.