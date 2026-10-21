Sudáfrica aplica de nuevo reducciones a los impuestos del combustible ante aumento precios

"Dado que hemos reconstruido los colchones fiscales, el Gobierno está en una posición más sólida para responder, lo que incluye ofrecer nuevamente un alivio temporal en el gravamen sobre el combustible", afirmó el ministro sudafricano de Finanzas, Enoch Godongwana, al presentar la Declaración sobre la Política Presupuestaria a Medio Plazo (MTBPS, en inglés).

"Somos conscientes de la presión que el aumento de los precios del combustible ejerce sobre los hogares y las empresas", señaló el ministro ante el Parlamento, según recogen medios locales.

Así, el impuesto se reducirá en 3 rands (0,16 euros) por litro para el diésel y 1,5 rands (0,08 euros) por litro para la gasolina, una medida que se aplicará, en principio, entre los próximos 4 de noviembre y 1 de diciembre.

"En un entorno de elevada incertidumbre, el Gobierno está aumentando la reserva de contingencia a 10.000 millones de rands (cerca de 550.000 euros) en 2026/2027 para responder a la sequía y a El Niño, así como para posibles respuestas ante repuntes adicionales en los precios de la energía", agregó Godongwana.

También anunció una reducción en las expectativas de crecimiento de la economía más industrializada de África, que se espera que sea del 1,2 % en 2026, por debajo del 1,6 % proyectado en febrero.

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El Ejecutivo espera una recuperación hasta el 1,6 % en 2027 y el 2 % en 2029.

"Pero el crecimiento sigue siendo demasiado bajo -lamentó- Por esta razón, el Gobierno se centra en acelerar la aplicación de reformas estructurales, junto con el fortalecimiento de las capacidades del Estado y la provisión de infraestructura pública".

Según Godongwana, "esto pondrá a la economía en una trayectoria de crecimiento más rápida y sostenida".

Sudáfrica ya implementó el pasado marzo y prorrogó después, antes de retirarla paulatinamente, una reducción temporal de los impuestos sobre los combustibles.

Las economías de África son especialmente vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el elevado endeudamiento.

El continente importa históricamente gran parte de sus productos refinados de petróleo de los países del golfo Pérsico, así como otros bienes, como fertilizantes.

También representa un factor de presión sobre las economías del continente El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas causado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico y cuya intensidad los expertos prevén que sea mucho mayor este año que en ejercicios anteriores.

En el sur de África, se traducirá en falta de precipitaciones y altas temperaturas, mientras el este del continente sufrirá fuertes lluvias e inundaciones a causa de un fenómeno que los expertos esperan que tenga su punto álgido entre noviembre y diciembre, si bien sus efectos podrían alargarse hasta febrero de 2027.