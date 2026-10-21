Un terremoto de magnitud 5,2 sacude el este de Filipinas sin causar daños

El temblor se produjo a las 16:37 hora local (8:37 GMT) a 10 kilómetros de profundidad, y su epicentro se localizó en el mar de Filipinas, a 68 kilómetros al noreste de la localidad filipina de Cabatuan, según la agencia estadounidense, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) rebajó a 4,8 la magnitud del temblor en un segundo boletín, después de haberla cifrado inicialmente en 5. El organismo situó el epicentro a 96 kilómetros al noreste del municipio de Mapanas, en la provincia de Samar del Norte, y a una profundidad de 31 kilómetros.

El Phivolcs, que atribuyó el sismo a un origen tectónico, descartó que haya provocado daños y tampoco prevé que se produzcan réplicas.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de intensidad moderada.