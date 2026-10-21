Un tribunal reduce la condena al exministro de Justicia surcoreano por la ley marcial

El tribunal mantuvo la condena a Park por participar en el intento de insurrección del exmandatario, pero lo absolvió de otros cargos relacionados con su petición de comprobar la capacidad de los centros penitenciarios para retener a políticos o emitir prohibiciones de viaje, detalla la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"Dada la trayectoria profesional del acusado, cabe suponer que era plenamente consciente del carácter inconstitucional de la ley marcial de emergencia y del decreto", aseguró la corte de apelaciones en su veredicto, que recoge la agencia surcoreana.

Park había sido condenado a 25 años de cárcel por un tribunal menor en junio. Aquella corte aumentó la pena frente a la veintena de años solicitada por el equipo de fiscales, aunque también desestimó cargos adicionales relacionados con la ley anticorrupción.

El propio Yoon fue condenado a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial, que desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática de Corea del Sur.

Otros miembros de su gabinete también han sido sentenciados desde entonces, desde el primer ministro Han Duck-soo (15 años) hasta el extitular de Defensa Kim Yong-hyun (30 años).