Una investigación de los pactos migratorios Italia-Albania, premio Daphne Caruana Galizia

El reportaje ganador, premiado con 20.000 euros, fue publicado en el medio neerlandés De Correspondent y seleccionado por un jurado independiente integrado por representantes de la prensa, asociaciones y la sociedad civil de los países de la Unión Europea (UE), que reconoció la labor de un equipo que trabajó unido en todos los aspectos del reportaje: desde la verificación hasta la escritura, pasando por los gráficos y fotografías que lo acompañan.

"Cuando empezamos a reportar esta historia, no sabíamos lo que nos esperaba. Nunca habíamos informado sobre una historia migratoria tan escondida como esta. La propia naturaleza del acuerdo era hacer que el escrutinio independiente fuese imposible", dijo la periodista neerlandesa Maite Vermeulen, que recogió el galardón con su compañero, el italiano Giacomo Zandonini.

Ambos pasaron dieciocho meses investigando este acuerdo entre Roma y Tirana y examinando por qué diversos países europeos, como Países Bajos, lo consideran un "modelo innovador" para el futuro de la política migratoria europea.

Los periodistas señalan obstáculos durante el proceso de investigación, desde el veto a su acceso a los centros de migrantes en Albania o trabajadores obligados a firmar acuerdos de confidencialidad que les llevaron a presentar más de 30 solicitudes de libertad de información ante diferentes organismos europeos.

El Parlamento Europeo entrega desde 2020 el premio Daphne Caruana Galizia de Periodismo en memoria de la periodista maltesa homónima, asesinada al estallar un explosivo en su coche tras publicar varias informaciones sobre casos de corrupción que señalaban al Gobierno de Malta.

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La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, reconoció la labor de todos los finalistas y subrayó que, como la periodista asesinada, son "los que saben que la información se ha convertido hoy en el frente de batalla".

El proyecto 'Noticias falsas, víctimas reales' de la Agencia EFE, que explora el impacto y el dolor que causa la desinformación y fue elaborado en colaboración con la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés), resultó finalista de este premio.

Se trata de un proyecto periodístico internacional que busca dar voz a las personas corrientes que sufren las consecuencias (sociales, físicas e incluso mortales) de la desinformación.

Lo hace a través de diez historias contadas en primera persona desde diferentes puntos de Europa, América, África y Asia en formatos diseñados para el teléfono móvil, con el objetivo de facilitar su accesibilidad.

Cada historia incluye un reportaje de texto, un corto documental, un reportaje gráfico y un 'podcast' que han sido diseccionados en audiogramas, vídeos de corta duración, 'reels', 'stories' y otros formatos de redes para potenciar su alcance.

Todas estas piezas se ensamblan en una página web diseñada desde los mismos parámetros que guían el resto del proyecto: https://verifica.efe.com/noticias-falsas-victimas-reales/

El proyecto aleja el fenómeno de la desinformación de las esferas globales de decisión, al que suele estar asociado, y lo acerca a las personas y al daño real que provocan los contenidos falsos, abriendo una reflexión sobre la responsabilidad que implica compartir información en redes.