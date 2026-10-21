Wall Street abre en verde impulsado por SpaceX, que sube un 11,3 %

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía un 0,05 %, hasta los 52.522 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,21 %, hasta los 7.728 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,51 %, hasta las 26.558 unidades.

Los títulos de la empresa aeroespacial de Elon Musk crecían un 11,3 % tras presentar una mejora de las cuentas en sus últimos resultados trimestrales, divulgados ayer al toque de la campana.

La compañía fundada y dirigida por el magnate Elon Musk facturó 27.083 millones de dólares entre enero y septiembre, un 97,5 % más interanual.

La facturación en el tercer trimestre, el más seguido por los inversores, fue de 14.575 millones, un 161 % más interanual, impulsados por sus negocios de conectividad, que incluye los satélites Starlink, y de inteligencia artificial (IA).

Además, los gastos de capital de SpaceX ascendieron a 19.593 millones en el trimestre, la mayor parte destinados a la super inteligencia (16.444 millones), cifra inferior a lo previsto por los analistas.

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SpaceX cotizaba a 164,61 dólares por acción en los primeros compases de la sesión de este miércoles, un 21,9 % por encima de los 135 dólares fijados en su salida a bolsa el pasado junio.

Por su parte, los títulos de Netflix, que también presentó sus cuentas, restaban hoy un 3,97 % tras la apertura.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba hoy un 0,62 %, hasta 97,21 dólares el barril, pendiente de las negociaciones Estados Unidos e Irán.

A las 09:30 hora local (13.30 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, retrocedían 0,61 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,33 %, hasta los 4.156 dólares la onza; y la plata se devaluaba un 0,38 %, hasta los 57,78 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años bajaba 2,7 puntos básicos, hasta el 5,09 %.